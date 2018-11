Devises : la monnaie unique toujours sous pression

28/11/2018 | 13:07

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne ne parvenait pas à tenir la barre symbolique de 1,13 dollar. A cette heure, l'euro reste stable (- 0,01%) à 1,1295 dollar, sans pouvoir revenir sur les trois séances de baisse qu'il vient d'enchaîner. La stabilité est également de mise contre le yen et le sterling, mais une baisse de 0,45% est constatée face au sterling.



Quasi-unique statistique de la matinée, l'indice préliminaire GfK mesurant la confiance du consommateur en Allemagne est ressorti en baisse de 10,6 à 10,4 pour le mois de décembre, alors qu'il était attendu à 10,5. Les signaux provenant de la première économie de la zone euro demeurent donc négatifs alors que l'année 2018 touche à sa fin.



A l'inverse, le dollar est porté par les dernières informations de presse selon lesquelles les présidents des Etats-Unis et de Chine pourraient procéder à des annonces positives quant à leurs relations commerciales lors du sommet du G20 qui se tiendra en fin de semaine. Ce qui n'a pas empêché Donald Trump de s'en prendre, hors Chine, aux importations automobiles ces derniers jours, ce qui concerne notamment l'Europe, et surtout l'Allemagne.



En vue dans l'après-midi : le discours du président de la Fed devant l'Economic Club de New York. 'Le vrai marqueur de cette séance sera le discours de Jerome Powell', indiquent les analystes de Saxo Banque.



'L'intervention du président de la Fed soulève des attentes très importantes de la part des investisseurs alors qu'une incertitude semble émerger concernant le rythme d'appréciation des taux par la banque centrale après la hausse prévue de décembre 2018. Certains investisseurs s'inquiètent de l'orientation des bourses et du ralentissement important du marché immobilier qui pourraient inciter la banque centrale à adopter un discours plus dovish en 2019', résument les spécialistes.



Et Saxo Banque de conclure : 'ce que le marché attend, c'est bien que Jerome Powell donne une orientation claire de la politique monétaire pour l'année prochaine. Toutefois, comme on le sait trop bien, plus les attentes sont élevées, plus le risque de décevoir est important.'



