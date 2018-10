Devises : la pesanteur continue pour la monnaie unique

31/10/2018 | 12:06

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne manquait toujours de ressort face à sa contrepartie américaine sur fond de statistiques décevantes. A cette heure, l'euro se tasse de 0,08% à 1,1334 dollar, bien loin des 1,15 dollar qu'il tutoyait encore voilà une semaine.



Par ailleurs, la principale devise du Vieux Continent reste neutre face au franc suisse et au yen, et perd 0,35% contre le sterling.



Hier, la première estimation de croissance du PIB de la zone euro pour le 3e trimestre a sensiblement déçu les attentes (+ 0,2% en séquentiel, contre + 0,4% attendus). Ce matin, on a appris que les ventes au détail n'avaient augmenté que de 0,1% entre août et septembre, alors qu'une progression de 0,5% était anticipés.



On a aussi appris ce matin qu'en septembre et sur un an, l'indice des prix à la consommation était ressorti à + 2,2% dans l'Eurozone, contre une anticipation et un chiffre précédent de 2,1%. Toujours dans l'union monétaire, le taux de chômage de ce même mois est comme prévu demeuré inchangé à 8,1%.



Par ailleurs outre-Atlantique, 'la principale annonce du jour concernera les créations d'emplois non agricoles en octobre qui sont attendues en repli à 189.000 contre 230.000 précédemment (pour les mois d'octobre et de septembre, et selon l'institut privé ADP, ndlr). L'emploi américain est toutefois un baromètre moins important du marché car, peu importe les statistiques qu'on consulte, il ne fait désormais pas de doutes que les Etats-Unis sont en plein-emploi. Ce n'est donc plus un critère décisif pour la Fed à court-terme', estiment les analystes de Saxo Banque.



Le Bureau of Labor Statistics fédéral publiera vendredi la mesure 'officielle' de cet indicateur. Le consensus table dans ce cas sur 191.000 créations de postes en octobre, après 134.000 en septembre.



EG









