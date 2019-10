Devises : la remontada du sterling continue ce midi

11/10/2019 | 12:53

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se maintenait aux environs immédiats de 1,10 dollar. Ce midi, l'euro grappillait ainsi 0,15% à 1,1025 dollar, se préparant ainsi à terminer la semaine sur une hausse mesurée de 0,4% environ. Mieux orienté contre le yen et le franc suisse (+ 0,40% environ ce midi), l'euro glisse encore de près de 1% contre le sterling.



On a appris ce matin qu'en Allemagne et Espagne, l'indice des prix à la consommation était toujours largement inférieur à l'objectif de la BCE au mois de septembre, à moins de + 1% dans les deux cas, sur un an et en données harmonisées.



'L'incertitude la plus totale demeure sur l'issue des négociations commerciales sino-américaines, les points de contentieux étant nombreux', relève un analyste parisien alors des négociations ont repris hier à Washington. Mais le sentiment dominant est qu'un accord a minima finira par être conclu et que de nouveaux relèvements de droits de douane pourront ainsi être évités.



Par ailleurs, après avoir perdu 1,53% hier, l'euro cède encore 0,91% face à la devise britannique ce midi. 'Le premier ministre britannique, Boris Johnson, et son homologue irlandais Leo Varadkar ont ravivé l'espoir d'un accord sur le Brexit en assurant entrevoir 'un chemin' vers un compromis sur la question clé de la frontière irlandaise, sans expliquer sur le fond comment ils comptaient sortir les négociations de l'impasse de ces derniers jours', commente un spécialiste.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.