Devises : le Brexit laisse les cambistes dans l'expectative

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne était parfaitement stable contre ses grandes contreparties, qu'il s'agisse du billet vert américain (+ 0,02% à 1,1447 dollar) ou du sterling (+ 0,06% à 0,8868 livre), au lendemain du rejet par le parlement britannique du projet d'accord sur le Brexit.



Notons que le 'cable' est quasi-stable lui aussi : le sterling s'échange 1,2868 dollar (- 0,10%).



Certes, le rejet de l'accord de Brexit par l'assemblée de Westminster était largement attendu, aucun des économistes interrogé hier ne pariant sur le scénario inverse. Mais il s'agit d'une 'défaite magistrale et éclatante pour le gouvernement' de Theresa May, selon Saxo Banque : 432 parlementaires sur 650 ont voté contre le texte, et seulement 202 pour, soit une différence massive de 230 voix. Or hier, de nombreux spécialistes se demandaient si cet écart serait ou non supérieur à 100 voix...



Et maintenant ? 'Les spéculations vont aller bon train sur une possible renégociation de l'accord, un possible second vote, un possible amendement du texte de l'accord, une possible démission de May (entre autres options possibles)', indique-t-on chez La Banque Postale AM. Les spécialistes jugent 'peu probable' que la motion de défiance présentée par l'opposition travailliste soit votée ce soir.



Ce qui est certain, c'est que 'l'amendement Grieve' voté la semaine passée obligera le gouvernement à présenter un nouveau texte au parlement d'ici le 21 janvier. 'Proposition que les députés peuvent alors amender, c'est donc le parlement qui dorénavant gère le dossier. Cela ouvre donc une complexité de plus dans un processus déjà particulièrement touffu puisque l'accord amendé devra aussi être approuvé par l'UE', juge LBM AM. En outre, et malgré la complexité du processus, la date butoir de sortie de l'UE (le 29 mars à ce jour) sera probablement décalée.



'Un scénario de sortie négociée, avec probablement la date butoir du 29 mars repoussée, reste néanmoins notre scénario central', indique LBP AM, car c'est celui souhaité par la majorité des acteurs. Reste que la possibilité d'un 'Bremain', qualifiée de 'farfelue et très peu probable' par LBP AM, a cependant augmenté. Quid alors d'une sortie sans accord ? 'L'option 'hard Brexit' est loin d'être impossible, le vote d'hier la rend plus probable mais sa probabilité reste limitée', analysent les spécialistes.



Un autre spécialiste parisien explique 'en partie' la bonne tenue de la livre sur le marché des devises par 'le fait que certains jugent que le rejet est tellement net qu'il pourrait obliger l'exécutif et le législateur à rechercher d'autres solutions'.



'Des bruits de couloir, avant le vote, laissaient entendre à Westminster que le Premier ministre pourrait chercher à obtenir encore des concessions des pays membres de l'UE', commente Saxo Banque, sans illusion : 'La réalité est plus tragique : nous sommes face à un sabordage sans précédent de l'économie britannique par des parlementaires qui n'ont strictement aucune idée précise de ce que doit être le Brexit', estiment les spécialistes.



'L'Europe continentale et ses marchés boursiers semblent immunisés sur le moyen terme par les aléas de la vie politique britannique', ajoute Saxo Banque.



