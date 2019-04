Devises : le Brexit laisse les cambistes sans réaction

02/04/2019 | 12:28

Absolument rien à signaler mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurant parfaitement étale contre le billet vert, à 1,1201 dollar, comme face à ses autres grandes contreparties.



Certes, en rythme séquentiel, les ventes au détail américaines se sont inopinément tassées en février, a-t-on appris hier, mais l'indice PMI (ISM) de mars est ressorti un peu au-dessus des attentes. Même son de cloche pour ces indices en Asie, et notamment en Chine - à l'inverse de ceux de la zone euro. Autre élément suscitant l'optimisme : les dernières nouvelles relatives aux avancées des négociations commerciales sino-américaines.



'Sur le marché des changes, le dollar a profité de la confiance retrouvée dans la solidité de la croissance américaine, après la publication de l'enquête ISM', commentent des analystes parisiens ce matin.



A l'inverse, l'euro reste plombé par une série d'indicateurs négatifs, permettant au dollar se traiter sur un sommet de trois semaines contre la monnaie unique.



En outre, le Brexit ne donne toujours aucun signe clair d'avancée, c'est le moins que l'on puisse dire. 'L'échec du troisième vote au parlement britannique de l'accord négocié entre Th. May et l'Union européenne (UE) prolonge la crise politique et institutionnelle au Royaume-Uni', commentent les spécialistes d'ING.



Parmi les différents scénarios possibles, 'Si rien n'est décidé d'ici le 12 avril, le ' no deal ' s'imposera. Il pourrait aussi s'imposer le 22 mai si les Britanniques arrivent à convaincre l'UE qu'ils sont proches d'un accord mais nécessitant de repousser la date limite du 12 avril au 22 mai et qu'ensuite, ils n'arrivent pas à formaliser celui-ci', ajoute ING.



'L'incertitude autour du Brexit demeure très forte. La classe politique britannique reste, pour le moment, fracturée. L'enjeu est pourtant de taille, en premier lieu pour les Britanniques bien sûr mais aussi pour les membres de l'Union européenne', commente-t-on chez la Banque Postale AM.



