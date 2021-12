Devises : le Dollar Index grimpe de +0,5%, le Yen résiste

Le Dollar a pris sa revanche dans l'après-midi, accélérant sa progression après 17H: le Dollar Index affiche +0,45% à 96,5.



Il gagne +0,5% face aux principales devises, +0,55% face à l'Euro vers 1,1265, même écart face au Franc suisse à 0,9235.

Seul le Yen résiste et ne cède presque rien à 113,7, le Dollar canadien cède au contraire 0,75% à 1,2860.

L'Euro est affaibli par l'indice IFO, le baromètre du climat des affaires en Allemagne décline de 96,6 points en novembre vers 94,7 points en décembre, traduisant ainsi un 'assombrissement du sentiment des entreprises allemandes pour Noël'.

Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la hausse des prix à la production pour les produits industriels en Allemagne a accéléré à +19,2% en novembre 2021, atteignant ainsi son rythme annuel le plus rapide depuis novembre 1951 (+20,6%), selon les données de Destatis.



Plus globalement, l'inflation a été confirmée à +4,9% en zone Euro en novembre (+4,1% en octobre), avec des disparité notables entre l'Allemagne (+5,1%), les pays Bas (+5,2%), la Belgique (+5,6%) puis la Suisse (+1,5%), le Portugal (+2,6%) et la France (+2,8%).



