Devises : le Dollar Index sous les 100, -2,4% sur la semaine

Aucun signe de rebond, le Dollar reste plombé et finit la semaine en repli de -2,4%, la pire depuis octobre 2022.

Seul lueur d'espoir, il a repris un peu de terrain sur ses plus bas du jours (devenus les nouveaux plus bas annuels).



L'Euro fait preuve de fermeté contre toutes les devises, et face au Dollar puisqu'il grappille encore 0,2% et teste 1,1240.

Le $-Index s'enfonce sous le seuil des 100, avec un nouveau plancher annuel inscrit à 99,60 (99,80 ce soir).

Le Dollar ne recule pas de façon monolithique comme la veille : il gagne 0,15% face à la Livre, 0,35% face au Franc suisse, +0,5% face au Yen à 138,70.



L'hypothèse qui domine depuis mercredi, c'est l'arrêt du cycle de relèvement des taux de la FED le 28 juillet prochain, à 5,50%.



La perception du recul de l'inflation a clairement évolué avec des perspectives beaucoup plus optimistes qu'en mai.



Les cambistes sont confortés ce vendredi par le recul de -0,2% des prix à l'importation aux Etats-Unis, après une baisse de 0,4% en mai, tandis que les prix à l'exportation ont diminué de 0,9% le mois dernier, après une chute de 1,9% le précédent.

Le Département du Travail indique que sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 6,1% en données brutes (-1,4% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 12% (-12,4% hors produits agricoles) en juin.



Le dernier chiffre du jour et de la semaine surprend par sa vigueur : la confiance du consommateur américain s'améliore fortement en juillet, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 72,6 en estimation préliminaire, à comparer à 64,4 au titre du mois précédent, bien au-delà des 66 anticipé par de nombreux économistes.



A noter la forte progression, du 'sentiment' des consommateurs à la fois sur leur situation actuelle (77,5 contre 69 en juin) et sur leurs perspectives (69,4 contre 61,5 en juin).





