Devises : le Dollar affaibli par un possible 'plan' de 1500Md$

07/04/2020 | 20:06

Le Dollar consolide face à l'ensemble des devises de réserve, dont l'Euro : il recule d'environ -1% et s'équilibre autour de 1,09/E.

Le billet vert perd également 0,9% face à la Livre Sterling (à 1,234) puis contre le Franc suisse à 0,9700 et le Dollar canadien (à 1,398).

Il ne résiste que face au Yen (-0,25%) car le gouvernement japonais dévoile un plan de relance de l'équivalent de 1.000Mds$ (environ 5% du PIB nippon).



Le Dollar semble affaibli par l'anticipation l'anticipation d'un plan de soutien complémentaire de 1.500Mds$ réclamé par la Maison Blanche (qui n'a obtenu que 2.000Mds$ sur les 4.000Mds$ réclamés par Donald Trump).



Janet Yellen s'attend pour sa part à une récession sans précédent de -30% en 2ème trimestre et estime déjà le taux de chômage voisin de 13%, avec le risque qu'un redémarrage tardif de l'économie n'engendre beaucoup de faillites.



Les cambistes ne semblent pas être impressionnés par l'admission de Boris Johnson en soins intensifs dans un hôpital londonien, le rôle de 1er Ministre du Royaume Uni étant assuré temporairement par Dominic Raab (affaires étrangères)



