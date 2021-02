Devises : le Dollar confirme sa dynamique haussière.

Le Dollar (+0,6%) confirme l'inversion de polarité au contact des 1,233/E: l'Euro enfonce symétriquement le support des 1,2075/E (cassure du support moyen terme largement confirmée) puis les 1,2000 (seuil psychologique et ex-sommet intraday du 1er septembre) et test des 1,1960 (valeur médiane du 21/11/2020, ex-zénith du 18 août).

Le $ bénéficie de la hausse du rendement des T-Bonds US vers la zone des 1,1600%.

Le Dollar progresse également de 0,4% face au Yen et au $ canadien, de +0,5% face au Franc suisse.

Il ne recule de 0,1% que face à la Livre, dont le rendement grimpe de +7,5Pts vers 0,448% (la réunion de la Banque d'Angleterre se solde par un statu quo sur le taux directeur à 0,1%).



Le investisseurs veulent croire à une reprise aux Etats Unis au 2ème semestre 2021, avec l'appui des plans de relance et le soutien monétaire de la FED, qui pourrait tarder -délibérément- à réagir en cas de franchissement du cap des 2% d'inflation.



La bonne surprise du jour provient des inscriptions 'hebdo' aux allocations chômage: elles ont diminué de -33.00 la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 779.000 contre 812 000 (chiffre révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 193.000 la semaine précédente, à 4.592.000.



