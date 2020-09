Devises : le Dollar consolide après le test des 1,1620/E

28/09/2020 | 18:50

Le Dollar reperd du terrain contre toutes devises en ce dernier lundi de septembre, sauf face au Dollar canadien.



Il accélère ce soir son repli face à l'Euro, avec un repli de -0,4% vers 1,1675 alors que les cambistes décryptent une intervention de Christine Lagarde devant une commission financière du Parlement européen.



La Livre Sterling prend plus de 1% face au $ (et +0,5% face à l'Euro) alors que le patron de la Banque d'Angleterre vient de déclarer que les taux ont atteint leur plancher et qu'il ne faut pas s'attendre à les voir passer négatifs.



La faiblesse du Dollar ne s'explique pas par un différentiel de rémunération (préjudiciable au $, c'est même l'inverse) puisque les Bunds se détendent de seulement -0,5Pt vers -0,5300% tandis que les T-Bonds US décalent symboliquement de +0,3Pts de base à 0,662%.



