Devises : le Dollar consolide soudain avant 'minutes' du FED

Marche arrière toute pour le Dollar: en hausse de 0,5% la veille (Dollar Index), il efface globalement ses gains, même s'il conserve une petite avance sur 48H face à l'euro (+0,5% à 1,1340).

Le billet perd également 0,5% face à la Livre vers 1,3600 mais il résiste face au Yen qui ne grappille que +0,1% et face au $ canadien (inchangé à 1,2700).

Les cambistes s'attendent-ils à une analyse plus 'balancée' au niveau de l'inflation lors des 'minutes' de la FED alors que les anticipations d'une quadruple hausse de taux faisaient grimper le rendement des T-Bonds vers 1,6700% la veille (mais ils affichent 1,6820% ce mercredi).



Le billet vert n'a surement pas été affaibli par les 807.000 emplois créés dans le secteur privé non agricole des Etats-Unis en décembre alors même que le consensus attendait une contraction sensible, vers 400.000 après les 505.000 créations de novembre (révisées d'une estimation initiale qui était de 534.000).



Les créations de postes du mois dernier se sont concentrées dans les services avec 669.000 nouveaux emplois générés par ce secteur (dont 246.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a créés seulement 138.000.



Pas de souci non plus du côté du 'PMI composite' puisque la croissance anticipée de l'activité dans le secteur privé aux Etats-Unis a ralenti un peu moins qu'estimé initialement en décembre selon IHS Markit: il ressort au final à 57,0, contre 56,9 selon l'estimation flash parue vers la mi-décembre, après 57,2 pour novembre.





