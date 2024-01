Devises : le Dollar déroule un 2ème corridor de stagnation

C'est assez bluffant ! Le Dollar continue de respecter une alternance hausse/baisse avec une régularité de métronome : jamais le billet vert n'a aligné plus de 2 séances dans la même tendance depuis le 4 janvier dernier.

Le $-Index retombe de -0,2% vers 103,38... mais la stagnation à l'horizontal se poursuit depuis le 16 janvier.

Une autre séquence de stagnation entre 102,2 et 102,6 s'était déroulée du 2 au 15 janvier : cela semble illustrer un scénario en 'marches d'escalier' où tout se joue en quelques heures... puis plus rien pendant 2 semaines.



Le Dollar baisse et l'Euro se reprend symétriquement de 0,2% à 1,0865$, mais depuis le 16 janvier, l'Euro progresse de 0,00% : le statu quo est total, c'est comme s'il ne s'était rien passé, et que la BCE ne s'était pas exprimée.

On a compris jeudi que l'exercice consistait pour Christine Lagarde à ne dévoiler aucun piste, à ne rien laisser transparaître de ses intentions.



La BCE a maintenu hier son principal taux de dépôt pour la seconde fois à 4%, répétant qu'elle traite les traite les 'sujets' réunion après réunion et qu'elle juge prématuré les anticipations de baisses des taux (ce n'est pas en discussion) qu'elle reste 'data dependant' (autrement dit: 'ça dépend').



Et ça dépend de l'évolution des conflits actuels (Ukraine, Israël, Yemen) qui font peser des risques sur l'activité mondiale... et le prix des transports.

Si l'euro a peu varié ce vendredi, c'est aussi parce que côté chiffres, le panorama est contrasté dans l'Eurozone : la confiance des ménages français s'est améliorée à nouveau en janvier, avec l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne 2 points à 91, mais le moral des ménages allemands s'est sévèrement dégradé (à -29,7 points, contre -25,4) au mois de janvier selon l'enquête mensuelle de l'institut GfK, assombrissant encore le tableau de l'économie allemande en ce début d'année.



Aux Etats Unis, le chiffre le plus attendu de la semaine c'était l'indice d'inflation -ou prix PCE- qui s'est établi à +2,6% en rythme annuel en décembre 2023, un taux stable par rapport à celui de novembre, selon le Département du Commerce.



Hors produits alimentaires et énergie, deux catégories habituellement volatiles, l'indice est toutefois passé de +3,2% à +2,9% d'un mois sur l'autre, une évolution là aussi conforme à celle anticipée par le broke



Autre chiffre très vigoureux : les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% le mois dernier par rapport à novembre aux Etats-Unis, pour des revenus en croissance de seulement 0,3% d'un mois sur l'autre, selon le Département du Commerce.



La progression des dépenses de consommation s'avère donc légèrement supérieure à celle de 0,5% anticipée par Jefferies, alors que celle des revenus des ménages américains se montre pleinement conforme à la prévision du broker.

Outre-Manche, la Livre se replie de -0,15% face à l'Euro et de -0,05% face au $, malgré des 'Gilts' dont le rendement a refranchi le cap des 4,000%.



