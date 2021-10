Devises : le Dollar évolue de façon assez paradoxale

Alors que la volatilité s'est avéré intense sur les T-Bonds et à Wall Street, avec une nouvelle séquence 'porte de saloon' (des renversements de situation aussi soudains que spectaculaires), le FOREX ne pouvait rester totalement calme.



Le Dollar confirme ses gains de la veille face à l'Euro: il engrange +0,5% vers 1,1550 après s'être hissé vers 1,1535 alors que les

T-Bonds US se dégradaient vers 1,573%.

Même avec une décrue vers 1,5200% (soit -1Pt), le billet vert n'a rien reperdu et il inscrit au final son meilleur niveau depuis le 21 juillet 2020.

La Livre a également cédé jusqu'à -0,5% vers 1,354... mais assez curieusement, le Franc suisse est demeuré stable vers 0,928, le Yen également vers 1,1140.



Dans ces conditions, il est assez compliqué d'attribuer ces évolutions divergents aux chiffres US du jour : l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis : 568.000 emplois auraient été créés au mois de septembre, soit 30% de plus que ce que prévoyaient les économistes, soit 430.000 créations d'emplois.



Le chiffre du mois d'août -déjà très faible- a été révisé de -10% à la baisse, à 340.000 au lieu de 374.000 annoncé il y a un mois, précise ADP, un spécialiste des ressources humaines, de la gestion du personnel et de la paie.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.