Devises : le Dollar franchit des points de résistance majeure

Le Dollar poursuit le rallye haussier amorcé vendredi et rajoute +0,5% (en moyenne) aux +1% du 2 février.

Le $-Index prend +0,5% vers 104,5, ce qui efface la résistance des 104,15 et pourrait gagner 1,3% supplémentaire.

L'Euro se replie de -0,45% vers 1,0735, le Franc suisse d'autant vers 0,869$, la Livre décroche de -0,75% vers 1,2530.



L'OCDE revoit à la baisse ses prévisions de croissance 2024 en zone Euro, à 0,6% contre +0,8% et à +1,3% en 2025... et à +0,3% en Allemagne (après 4 trimestres de récession (T3/T4 2023 et T1/T2 2024).



S'agissant de l'Eurozone, les investisseurs ont pris connaissance ce lundi matind'un léger redressement de l'indice PMI composite HCOB de 47,6 en décembre à 47,9 en janvier, atteignant un sommet de six mois, et indique ainsi la plus faible contraction de l'activité du secteur privé dans la région depuis juillet dernier.



Outre Atlantique, 2 indices précurseurs ont été publiés : l'indice PMI 'composite' se redresse à un plus haut depuis 6 mois à 52, malgré le repli du PMI manufacturier.

Par ailleurs, l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce lundi s'inscrit en hausse pour le 43ème mois sur 44 (le dernier épisode de contraction remonte à décembre 2022) dans le sillage du secteur des services aux Etats-Unis qui a accéléré plus fortement que prévu, de +3Pts à 53,4 au mois de janvier.

Si le sous-indice de l'activité est resté stable, à 58, celui mesurant les nouveaux contrats est ressorti en hausse à 55, après 52,8 le mois précédent, tandis que l'emploi est repassé en zone de croissance, à 50,5 contre 43,8 en décembre.

Jerome Powell qui a participé à l'émission hebdomadaire '60 Minutes' a réitéré ses déclarations de mercredi dernier, selon lesquelles une baisse des taux en mars ne constituait pas le scénario central de l'institution.



Il a ajouté que le diagnostic qu'il avait formulé à Jackson Hole en août 2022, à savoir que les hausses de taux pénalisant l'activité économique, cela ne s'était pas matérialisé jusqu'ici.

Mais la phrase la plus lourde de sens est peut-être cette remarque 'la trajectoire actuelle de l'endettement des US est insoutenable'.



