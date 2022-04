Devises : le Dollar globalement au plus haut depuis fin 2016

L'Euro s'est enfoncé vers un nouveau plancher annuel de 1,0697 face au Dollar, un repli qui a dépassé -1% en début de soirée ce lundi avant un léger rebond vers 1,0710.

Les perspectives de croissance s'amenuisent en Europe selon Morgan Stanley qui révise son estimation de +3% à +2,7%.

Une détente des rendements obligataires pourrait également avoir pénalisé la monnaie unique avec -9Pts sur les OAT (à 1,325%) et -6,5Pts sur les Bunds.



Outre Atlantique, les T-Bonds US effacent également -8Pts à 2,805% (le symétrique de la tension de jeudi/vendredi, tout comme en Europe) mais en terme de pourcentage, c'est seulement -2,7% contre -7,5% sur les Bunds !



La Livre a également reculé de -0,8% face au Dollar à 1,2700, le Franc suisse de -0,2%.

Le Yen fut la devise la plus dynamique avec un gain de +0,4% face au Dollar et de +1,2% face à l'Euro.

Mais cela n'empêche pas le 'Dollar Index' d'inscrire un nouveau record annuel avec un gain de +0,6% à 101,8, retraçant son zénith de décembre 2016.



L'inversion de polarité à la hausse de Wall Street (passé de -1% à +0,7% en clôture) n'a pas impacté la trajectoire du billet vert, pas plus que le plongeon de -5% du pétrole et de -2% des matières premières qui va réduire la demande de Dollar.

