Devises : le Dollar partagé entre gains et replis marginaux

La tendance s'est inversée sur le Dollar au fil des heures puisque le 'Dollar Index' progressait de +0,2% dans l'après-midi (vers 93,1) mais a recédé tous ses gains pour revenir à la case départ vers 92,8 ce soir.



Le billet vert paraît plus faible ce soir face à l'Euro qui remonte de 1,1726 vers 1,1770 (+0,2%), face à la Livre (+0,25%).



En revanche, le Dollar gagne du terrain face au yen (+0,35% à 110 et face au Franc suisse (+0,2% à 91,4).



La rémunération du Dollar progresse en effet de +7Pts (à 1,345%) tandis que celle du Yen et du Franc suisse restent évidemment complètement figée.



La tension des taux longs US ne semble pas avoir le moindre rapport avec les chiffres publiés par le Département du Commerce: les commandes de biens durables aux Etats-Unis se sont légèrement contractées de -0,1% le mois dernier, une évolution à peu près conforme au consensus, après une augmentation de 0,8% en juin.



Les commandes hors transports -indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- ont augmenté de 0,7% en juillet, les commandes d'équipements de transport ayant chuté de 2,2%.

Rappel : le consensus des économistes prévoyait un repli de 0,2%, après un gain de 0,9% au mois de juin.



La multiplication des indicateurs jugés décevant (sauf dans l'immobilier) pourrait apaiser les débats au sein du FOMC (le comité de direction de la Fed) concernant l'urgence d'un prochain resserrement de sa politique monétaire US (baisse des rachats d'actifs à un rythme de -15Mds$ par mois selon Goldman Sachs).





