Devises : le Dollar poursuit son ascension, Euro sous 1,0880$

12/02/2020 | 18:33

Le Dollar poursuit son ascension contre toutes devises et inscrit un nouveau record contre l'Euro qui enfonce symétriquement le plancher des 1,0880/$ (+0,3% à 1,0877).



Le billet vert gagne +0,2% face à la Livre à 1,2970 et au Franc suisse à 0,9775.



Le Dollar est soutenu par la hausse du rendement de l'emprunt d'Etat américain de référence - le T-Bond à 10 ans - qui affiche +3 points à 1,62%.

Le billet en sort renforcé et gagne +0,3% face à l'Euro, retraçant son zénith annuel des 1,0890... ce qui est favorable pour nos exportatrices.



L'Euro est en revanche affaibli par les derniers chiffres d'Eurostat: la production industrielle corrigée des variations saisonnières a baissé de -2,1% dans la zone euro et a diminué de -2% dans l'UE27 en décembre 2019 ( par rapport à novembre 2019).



La production industrielle a diminué de -4,1% dans la zone euro et de -3,9% dans l'UE27.



La production industrielle moyenne pour l'année 2019 par rapport à 2018, a ainsi diminué de -1,7% dans la zone euro et de -1,1% dans l'UE27.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.