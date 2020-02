Devises : le Dollar pousse jusque vers 1, 0827/E, Yuan 6,977$

14/02/2020 | 19:14

Le Dollar ne lâche rien, consolide sa hausse près de ses records annuels. L'Euro s'enfonce encore plus loin sous l'ex plancher des 1,0880 (de fin septembre 2019) pour inscrire un nouveau plus bas de 1,0827 (un +bas depuis début avril 2017).



Le Dollar vient d'efface en fin de semaine les principaux obstacles pour aller chercher 1,05/E (plancher d'avril et novembre 2015) voir 1,035, plancher de fin décembre 2016/début janvier 2017.



Le billet vert a pu profiter de la hausse surprise de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui franchit haut la main la barre symbolique des 100Pts, pour s'établir à 100,9 points en estimation préliminaire au mois de février, bien au-delà du consenus de 99,5 points (après 99,8 en janvier).



Le statut de 'refuge' du $ a encoré été conforté par les dernières stats de contamination au Covid-19 en provenance de Chine avec +3.000 cas supplémentaires.

Le Yuan de son côté s'est monté peu volatile cette semaine, il s'inscrit dans une configuration en triangle depuis 10 jours (la reprise du marché des changes en Chine) et se stabilise sur le seuil médian, vers 6,977/$



