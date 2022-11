Devises : le Dollar repasse les 1,0360 face à l'Euro

Les mouvements ont été modestes sur le Forex: le Dollar y a retrouvé quelques couleurs, notamment face à la Livre qui chute de -0,9% vers 1,1980$ (et -0,6% face à l'Euro).Le Dollar Index reprend +0,5% à 106,50E, l'Euro se trouve renvoyé sous les 1,0360 (-0,35%): il ne parvient pas à se maintenir plus de 24H au-dessus de cette résistance moyen terme.Les cambistes vont découvrir une profusion de statistiques ces prochains jours, avec en point d'orgue la publication du 'NFP' (rapport sur l'emploi) aux Etats-Unis vendredi.Les économistes tablent sur une modération des créations d'emplois non agricoles, à 200.000 en novembre, avec un taux de chômage en baisse à 3,7% (s'il s'avérait plus proche de 4%, cela rassurerait les marchés).Parallèlement, les investisseurs vont devoir s'interroger sur les répercussions au niveau de l'économie mondiale des manifestations contre la politique zéro Covid en Chine, qui apparaissent de plus en plus intenses (à Pékin, Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Urumqi...).S'il est difficile de mesurer les retombées économiques du mouvement, la croissance de la Chine a été l'un des grands motifs d'inquiétude des marchés ces derniers mois.Ces troubles sociaux devraient d'autant plus retenir l'attention des intervenants que certains commentateurs évoquent un mouvement 'inédit' depuis les manifestations de la place Tian'anmen de 1989.Le Yuan a perdu -0,65% vers 7,21 face au Dollar.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.