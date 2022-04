Devises : le Dollar reprend 0,3% à +0,4%, conforté par 'NFP'

Le Yen était la devise la plus robuste jeudi, c'est la plus faible ce vendredi : il chute de -0,75% face au Dollar, de -0,45% face à l'Euro.

Le dollar fait preuve de fermeté avec un gain de +0,4% à 98,75 (Dollar Index, écart de +0,3% face l'Euro à 1,1035, face au Franc suisse et à la Livre) qui ne s'est pas démentie avec la publication du'NFP' (rapport mensuel sur l'emploi).

L'économie américaine a généré 431.000 emplois non agricoles en mars, un nombre toutefois un peu en dessous du consensus (450.000), mais le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 3,6%, un taux légèrement sous les attentes des économistes et qui surtout confirme une situation de plein emploi.



Les embauches se sont poursuivies à un rythme soutenu dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, des services professionnels et aux entreprises, du commerce de détail et de la fabrication selon le Département du Travail.



Le taux de participation à la force de travail s'est établi quant à lui à 62,4%, un niveau qui demeure cependant inférieur d'un point à celui de février 2020, le mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis.

Enfin, les salaires horaires ont augmenté de 0,4% (soit 4,8% en rythme annuel mais le taux s'établit à 5,3% en mars, ce qui reste bien inférieur à celui de l'inflation qui flirtera avec les 8% en mars, après 6,4% (PCE) en février).



Nouvelle publication assez contradictoire concernant l'activité manufacturière : l'indice PMI de S&P Global s'inscrit en légère hausse à 58,8 contre 58,5 en 1ère estimation (57,3 en février) mais l'indice ISM (Institute for Supply Management) est ressorti en net repli de 58,6 vers 57,1 au titre du mois de mars.





