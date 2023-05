Devises : le Dollar résiste bien malgré chute ventes détail

(CercleFinance.com) -Wall Street recule, les marchés obligataires US reculent, le pétrole recule, l'or recule plus nettement que les 3 autres actifs (-1,2% vers 1.986$)... mais le Dollar, lui, ne bouge pas, malgré de nouveaux signaux d'affaiblissement de l'économie US.



Le Dollar Index progresse à la marge, de 0,15% vers 102,60 alors que le $ reste stable face à l'Euro (1,0870), le Dollar canadien et le Franc suisse (0,8960).

Le billet vert bénéficie d'un biais haussier car il grappille 0,2% face au Yen et +0,3% face à la Livre (1,2485).



Rien ne les prédisposait à connaître des variations positives, avec des ventes de détail aux Etats-Unis (la consommation c'est 70% du PIB US)

qui n'augmente que de 0,5% sur 12 mois (la moyenne historique, c'est +4,8% au 21ème siècle).

Inflation déduite, les ventes reculent de -4,2% en volume.

Elles ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel après un repli de 0,7% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale de -1%), selon le Département du Commerce.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,4% le mois dernier par rapport à mars.

La production industrielle a en revanche rebondi de +0,5%, déjouant un pronostic de quasi stabilité.

Europe, l'indice ZEW trahit une forte baisse de la confiance des milieux d'affaires et chute vers -10,7 pour le mois en cours, contre +4,1 en avril (soit -23Pts en 2 mois).



