Devises : le Dollar retrouve son statut de devise anti-crise

19/03/2020 | 19:55

Toujours beaucoup de volatilité sur le FOREX, avec des écarts qui apparaissent certes sans commune mesure avec les marchés de taux mais qui sont tout à fait inhabituels depuis une bonne semaine.



Le Dollar s'est de nouveau mis en vedette avec une hausse supérieure à 2% face à l'Euro et au Franc suisse et +2,6% face au Yen (à 110,7) qui semble traduire une 'fuite vers la sécurité de la part de grands acteurs qui redeviennent 'cash'.



L'Euro affiche -2,25% à 1,0665 face au Dollar et -1,8% face à la Livre Sterling.

Pourtant, la BCE, par la voix de Ch.Lagarde affirme 'qu'il n'y a pas de limite à notre engagement en faveur de l'Euro'... une façon de reformuler le 'whatever it takes' de Mario Draghi en juillet 2012.



Le Dollar n'a pu trouver de soutien du côté des statistiques, le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 281.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, soit une forte accélération de +70.000 par rapport à la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines remonte à 232.250, en hausse de 16.500 en une semaine.



L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à -12,7 sur le mois en cours, contre 36,7 en février 2020. Par comparaison, le consensus ne visait qu'un indice en contraction bien plus modérée, pour ressortir vers +10.



l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board s'est inscrit en hausse de +0,1% le mois dernier, après une progression de 0,7% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,8%).



Outre Manche, au lendemain d'une chute de -4% face au $, la Livre reprend +2,2% alors que la banque centrale d'Angleterre a abaissé son taux directeur de -15Pts de base à 0,1%.

La banque centrale d'Australie abaisse également le loyer de l'argent de -25Pts de base, ce qui n'affecte pas le Dollar australien: il termine même en légère hausse face au $ (+0,3%).









Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.