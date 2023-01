Devises : le Dollar s'affaiblit contre le Yen et la Livre

Journée relativement calme sur le Forex et si le Dollar Index rechute vers ses planchers (-0,3% vers 101,8), c'est surtout à cause de la remontée de +0,4% du Yen et de +0,3% de la Livre (qui affichent des hausses comparables contre l'Euro).

L'Euro grappille 0,05% face au billet vert à 1,0875 : la monnaie unique ne profite guère de la hausse de l'indice PMI composite S&P Global de l'activité de la zone euro (estimation flash).

Celui-ci s'est redressé pour un troisième mois consécutif en janvier, à 50,2 contre 49,3 en décembre, repassant ainsi au-dessus de la barre de 50 du sans changement.

L'indice signale donc une modeste croissance du secteur privé de la zone euro, la première depuis juin 2022, grâce au secteur des services dont l'indice est remonté à 50,7, tandis que la production manufacturière (indice en hausse à 49) n'a que légèrement diminué.



Pour l'Hexagone, l'indicateur est un peu plus mitigé. L'indice PMI flash composite de l'activité globale en France, est passé de 49,1 en décembre 2022 à 49 en janvier, signalant ainsi une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité des entreprises du secteur privé français.



De telles données ne sont pas de nature à dissuader la BCE de remonter ses taux de 50Pts lors de ses 2 prochaines réunions -voir de continuer avec des +25Pts au 2ème trimestre- et d'agir aussi longtemps que nécessaire pour être certain d'avoir repris le contrôle de l'inflation.

Les cambistes peuvent parier que le différentiel de rendement pourrait porter l'Euro au 2ème trimestre car la FED aurait terminé son cycle mi-mars.



Mais est-ce bien si sûr ?

Aux Etats Unis, les chiffres du jour sont également encourageants puisque

Le PMI 'composite' US des directeurs d'achat publié par S&P-Global remonte à 46,6 contre 45 en décembre, au plus haut depuis 3 mois.

Dans le détail, le PMI des 'services' (tertiaire) est passé de 44,7 à 46,6 entre décembre et janvier (déjouant un consensus de 45).

Le PMI du secteur manufacturier (industrie) remonte de 46,2 à 46,8 (contre 46 anticipé, c'est un plus haut depuis 2 mois).









