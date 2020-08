Devises : le Dollar s'affaiblit mais le Yen décroche de -1%/E

31/08/2020 | 20:15

Le Dollar poursuit sans grande surprise sa glissade face à la plupart des devises -sauf le Yen, en fort repli ce lundi- suite au changement de doctrine de la FED sur l'inflation.

Plus de 'flexibilité' face à l'inflation pourrait alimenter des craintes de surchauffe à moyen terme, mais la FED s'est constitué une excellente excuse pour ne pas réagir au quart de tour avec le concept 'd'inflation moyenne'.



Les cambistes en ont déduit qu'elle tardera autant que possible de durcir les taux... mais de toute façon, l'inflation est totalement absente depuis 6 mois et ne resurgira pas brutalement au cours des 6 prochains !



L'Euro avance donc de +0,35% vers 1,1945 et prend également +1,1% face au Yen (tombé vers 126,5) affaibli par une période de transition piverte par la démission de Shinzo Abe.

Les cambistes sont également convaincus que son successeur persévérera dans l'esprit des 'Abenomics' et que le soutien aux marchés et la monétisation de la dette sera poursuivi.

Le Dollar progresse également de +0,55% face au Yen qui retombe sous 106.



Du côté des statistiques susceptibles d'affecter les parités E/$, les indicateurs PMI et ISM définitifs de l'industrie manufacturière et du secteur des services en zone euro et aux Etats-Unis tomberont dans les jours qui viennent.



En Europe, la semaine sera par ailleurs animée par la publication de chiffres macroéconomiques ayant trait à l'inflation, au chômage et à la consommation.



Aux États-Unis, c'est le rapport mensuel de l'emploi qui constituera vendredi le véritable point d'orgue de la semaine pour le billet vert.



