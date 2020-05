Devises : le Dollar s'affaiblit, sans cause évidente

12/05/2020 | 19:51

Sur le FOREX, l'Euro s'est raffermi ce mardi mais n'a pas conservé l'essentiel de ses gains: il gagne +0,5% à 1,085 après avoir culminé vers 1,0885 sans véritable explication.



Mais c'est surtout le Dollar semble s'être affaibli puisqu'il a également lâché -0,5% face à la Livre vers 1,2275 puis face au Yen à 107,3.



Le Dollar s'est légèrement raffermi après la publication du 'CPI' (l'indice des prix à la consommation aux États-Unis).

Cette journée coïncidait avec le coup d'envoi d'un programme d'achat de dette 'corporate' par la FED.



Les prix se sont contractés de 0,8% en avril par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, là où les économistes prévoyaient une baisse de 0,7% en moyenne: l'inflation 'colle au consensus', et hors variables volatiles (énergie et des produits alimentaires) l'inflation américaine sous-jacente est ressortie à -0,4% le mois dernier, un niveau plus faible que les -0,2% du consensus de marché.



Par rapport à avril 2019, l'indice des prix a augmenté de 0,3% en données brutes -soit le taux annualisé le plus faible observé depuis octobre 2015- et de 1,4% hors éléments volatils le mois dernier -taux le plus bas depuis avril 2011.



L'Euro n'a pas réagi à la publication baromètre de la banque de France qui a mesuré une chute de -27% de l'activité en France en avril (par rapport au mois correspondant de 2019).





