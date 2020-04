Devises : le Dollar se raffermit à 48H du NFP, le CAD$ faible

01/04/2020 | 23:42

La recherche de sécurité l'a emporté dans l'esprit des cambistes sur la médiocrité des chiffres: il sont d'ailleurs ressortis 'moins pires que prévu') à l'image de l'ISM (Institute for Supply Management).



L'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est certes contractée en mars, mais à un rythme inférieur aux anticipations, de 50,1 à 49,1, alors que le consensus moyen tablait sur 45.



Le billet vert s'appréciait donc de +1,1% vers 1,0900 mais il perd encore un peu de terrain face au Yen avec -0,25% vers 107,30.



le Dollar canadien s'affaiblit encore face à la devise US: rechute de -1,3% vers 1,4235/$.

L'industrie du pétrole de sables bitumineux vit ses derniers jours dans l'Alberta.



Aux Etats Unis, à 48H de la publication du 'NFP', le cabinet de services aux entreprises ADP indique que le secteur privé américain n'aurait détruit que 27.000 emplois le mois dernier, alors que la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à une perte de 150.000: la réalité du marché du travail (NFP) vendredi risque de s'avérer sans commune mesure avec ces chiffres.

Dans le détail, ADP précise que 90.000 emplois ont été supprimés dans les petites entreprises au mois de mars, alors que les moyennes et grandes entreprises en ont généré respectivement 7.000 et 56.000.



Cette publication témoigne donc d'un net retournement par rapport aux 179.000 créations de postes enregistrées en février, chiffre d'ailleurs un peu révisé par rapport à une estimation initiale qui était de 183.000.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.