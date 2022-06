Devises : le Dollar se raffermit, son rendement repasse 3%

Le Dollar s'est nettement raffermi contre toutes les devises, mais l'Euro a le mieux résisté, ne cédant que 0,2% vers 1,0690.

Le 'Dollar Index' prend +0,25% à 102,4 alors que le Franc suisse cède -0,75% vers 0,9395 (et -0,5% contre l'Euro), le Yen -0,6% et la Livre Sterling -0,4%.



Les cambistes ne redoutent pas de suites fâcheuses suite à l'audition de Boris Johnson par le Parlement suite au scandale des fêtes à Downing Street en plein confinement.



Le Dollar est soutenu par un rendement qui grimpe de +8,5Pts, au-delà de 3,03%: c'est plus que la hausse des rendements dans l'Eurozone, même s'ils crèvent de nouveaux plafonds.

Nos OAT rajoutent +5Pts à 1,85%, les Bunds +5,5Pts à 1,3270%, les Bonos +4,5Pts à 2,473%.

Les cambistes continuent de privilégier le billet vert à 48h de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait commencer à préparer les investisseurs à un resserrement monétaire à court terme.



Après les chiffres record de l'inflation dévoilés la semaine passée, la BCE apparaît sous pression pour adopter une politique monétaire plus restrictive, avec la possibilité d'une hausse de ses taux dès le mois de juillet.

Mais le point d'orgue de la semaine sera le CPI américain publié vendredi.



