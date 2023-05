Devises : le Dollar se redresse après le PPI, la Livre chute

Aujourd'hui à 20:09 Partager

Le Dollar se redresse nettement contre toutes devises, et notamment face à la Livre, alors que la perspective d'une hausse de taux mi-juin s'emble s'évanouir complètement après la publication du 'PPI' US: les prix à la production US se sont accrus de seulement 0,2% en avril par rapport au mois précédent, en données brutes tout comme en données 'core', hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois toutefois, la hausse des prix producteurs a ralenti en avril à 2,3% en données brutes et à 3,4% en taux 'core', après des hausses de respectivement 2,7% et 3,7% observés au mois de mars selon le Département du Travail.

Le rendement des T-Bonds US reste un bon soutien : le '1 mois' caracole bien au-delà des 5,25% (vers 5,53% ce 11 mai) alors que la probabilité d'une hausse de taux mi-juin est évaluée à 2,5% (la tension des rendements courts provient du risque d'impasse sur le relèvement du plafond de la dette US fin mai).



Le '6 mois' reste figé à 5,10% alors que la probabilité d'une baisse de taux en septembre oscille entre 45 et 50%.

Le Dollar Index grimpe de +0,6% et repasse le cap des 102, à 102,1 alors que la Livre Sterling décroche de -0,9% (et -0,3% face à l'Euro).

L'euro reperd également 0,65% vers 1,0910 face au billet vert.



Outre-Manche, la BoE annonce une nouvelle hausse de 25 points de base à 4,50%, portant le taux de référence à son plus haut niveau depuis 15 ans (été 2008).

Pas de surprise pour les opérateurs, mais le ralentissement de l'inflation plaide aussi pour une stabilisation des taux UK à 4,50%, voir un ultime tour de vis vers 4,75%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.