Devises : le Dollar se renforce à 24H des présidentielles US

L'Euro n'a pas tiré parti des bons 'PMI' publiés dans la matinée et le Dollar bénéficie peut-être de son statut de valeur refuge à la veille d'une élection présidentielle aux Etats-Unis dont les résultats pourraient être contestés par Donald Trump (même si la Floride lui échappe).



Le billet vert prend +0,5% face à l'Euro à 1,1620 et affiche également +0,4% face à la Livre vers 1,288 ainsi que le Dollar canadien à 1,3250.



Il pourrait tout aussi bien perdre du terrain car si Joe Biden l'emporte, les déficits vont se creuser allègrement.

Mais il pouvait également baisser alors que Donald Trump dit envisager toutes les hypothèses et entend bien user de tous les outils juridiques à sa disposition en cas de soupçon de fraude (il souhaite faire interdire la prise en compte de bulletins parvenant après le 3 novembre, notamment en Caroline du Nord).



La question cruciale ce n'est pas seulement le résultat global du vote mais la 'sincérité' du scrutin dans les 'swing states' (ces états qui basculent et décident du sort des élections).



L'Euro reste affecté par le retournement à 180° des anticipations pour les 2 derniers mois de l'année : la zone euro pourrait passer de +2 à -2% de PIB au T4 et retomber sous -8,5% cette année, avec -11 à -12% en France.



C'est pourquoi les cambistes ne tiennent pas grand compte de la hausse du PMI manufacturier qui a accéléré sa croissance au mois d'octobre, à 54,8, selon l'indice définitif publié par IHS Markit ce lundi.



Dans l'Hexagone, ce même indice est passé de 51,2 en septembre à 51,3 en octobre, soit un taux de croissance conforme à sa moyenne historique... mais c'est déjà du passé révolu, l'avenir est devenu beaucoup plus sombre.





