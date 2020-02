Devises : le Dollar se renforce, la Livre domine les débats

04/02/2020 | 18:57

L'Euro s'est replié de -0,2% face au Dollar, vers 1,0135, mais il a relativement mieux résisté que de nombreuses autres devises, le billet vert s'imposant franchement face au franc suisse (+0,45% à 0,9700) et surtout face au Yen, très affaibli avec -0,7% à 109,45.

La devise nippone recule également face à l'Euro (+0,5% à 120,8).



L'Euro na pas réagi au creusement du déficit budgétaire français à -92,8 MdsE au 31 décembre 2019, contre - 76 milliards à fin décembre 2018, d'après les données communiquées par le Ministère de l'Action et des Comptes Publics. Il prend en compte les 17MdsE consacré au soutien du pouvoir d'achat des salariés défavorisés consécutif à la crise des Gilets jaunes.



'Ce déficit budgétaire est conforme aux résultats provisoires communiqués le 15 janvier 2020 et s'inscrit donc en amélioration de 4,9 milliards d'euros par rapport à celui prévu dans la loi de finances rectificative', précise Bercy.



Les 'stats' US ont contribué à soutenir le $ car le Département du Commerce américain a publié à 16H une hausse de +1,8% des commandes à l'industrie aux États-Unis en décembre 2019, battant un consensus de +1,2%.

Mauvaise surprise cependant avec la révision du score de novembre de -0,7% à -1,2%.

Les commandes de biens durables ont quant à elles augmenté de +2,4% au mois de décembre... un chiffre salué par une accélération à la hausse des indices US.

Mais la devise la 'plus en forme' de ce mardi, ce fut peut-être la Livre Sterling avec un rebond de +0,4% face à l'Euro vers 0,8475 et de +0,3% face au Dollar qui retombe sous 0,7700.







