Devises : le Dollar se stabilise après le décrochage de lundi

(CercleFinance.com) -Séance sans relief sur le FOREX, dans un marché sans inspiration après le trou d'air de -0,8% qui avait affecté le Dollar la veille.



Pas de 'stats' de premier plan, hormis un chiffre mineur concernant les stocks des grossistes US (+1%) selon le Département du Commerce, après une augmentation de 0,6% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,5%).

Les ventes des grossistes ont pour leur part diminué de 0,6% au mois de novembre.



Le Dollar a peu profité des propos de Mary Daly, membre de la FED, qui a déclaré au Wall Street Journal qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que les taux iraient au-dessus de 5% cette année : ce n'est pas première déclaration allant dans ce sens, et certains membres évoquent un 'taux terminal' à 5,25%.



Jerome Powell aurait pu confirmer un objectif au-delà de 5% à l'occasion d'un discours consacré à la thématique de l'indépendance des banques centrales lors d'un symposium organisé à Stockholm par la Riksbank, la banque centrale de Suède

Mais le président de la Fed n'a fait aucun commentaire sur l'inflation, ni sur la récession, ni sur la politique monétaire à venir.



Le Dollar Index grappille 0,25% à 103,25 alors que le billet vert avance de +0,1% face à l'Euro, +0,3% face au Yen et Dollar Canadien, et +0,15% face au Franc suisse (toujours insensible aux pertes abyssales de la BNS en 2022).



