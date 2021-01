Devises : le Dollar soutenu par une rémunération de 1,08%

Le Dollar (+0,4% à 1,2275/E) semble bénéficier de la (forte) hausse du rendement des T-Bonds qui avait franchi résolument le cap symbolique des 1,00% mercredi (à 1,04%) et qui double la mise avec +4Pts à 1,0820% ce jeudi.



Le billet vert se montre encore plus vigoureux face au Yen avec +0,8% à 1,038 et face au Franc suisse avec +0,7% à 0,885.



L'Euro a pu être affaibli par le repli des ventes de détail de -6,1% en données CVS en novembre dans la zone euro et de 5% dans l'UE (après +1,4% en octobre), selon les estimations d'Eurostat.

Une chute liée aux mesures de confinement impliquées par la Covid-19.

Sur 12 mois, la consommation a diminué de 2,9% dans la zone euro et de 2% dans l'UE.



Aux Etats Unis, les inscriptions aux allocations chômage ont quasiment stagné la semaine dernière, selon le Département du Travail, pour s'établir à 787 000, contre 790 000 (chiffre révisé) la semaine précédente.

Ce vendredi paraîtra le 'NFP' qui devrait confirmer une pause dans l'embellie amorcée depuis mai 2020.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.