Devises : le Dollar très tonique malgré 3 mauvais chiffres US

Aujourd'hui à 18:03 Partager

Le Dollar se raffermit très nettement (+0,6% vers 1,07676E et le $-Index grimpe de 0,62% vers 103,55) malgré une série de mauvaises 'stats' : les ventes de logements anciens ont baissé de 3,4% le mois dernier par rapport à mars, à 4,28 millions en rythme annualisé en données CVS, selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Le prix de vente médian a diminué de 1,7% sur un an, à 388.800 dollars, et le stock de maisons existantes invendues a représenté 2,9 mois au rythme d'écoulement actuel, à comparer à 2,2 mois en avril 2022.



L'indice des indicateurs avancés a poursuivi son repli en avril (-0,6%) pour le 13e mois consécutif, selon le Conference Board.

Entre octobre 22 et avril 23, l'indice a reculé de 4,4%, un recul qui a donc tendance a s'accéléré, puisque son repli s'était limité à 3.8% sur la période de six mois précédente (avril-octobre 22).



Les cambistes peuvent difficilement se raccrocher à un chiffre 'moins pire que prévu': l'indice 'Philly Fed' ressort à -10,4 après -31,3 en avril (le consensus attendait un chiffre de -19,8).

Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 22 000 la semaine du 8 mai, s'établissant ainsi à 242 000 contre 264 000 la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - ressort à 244 250, en recul de 1000 d'une semaine à l'autre.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 8000 pour atteindre 1 799 000 lors de la semaine du 1er mai, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.