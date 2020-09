Devises : le FOREX attentiste avant réunion FED sans enjeu ?

14/09/2020 | 19:32

journée calme sur le FOREX en l'absence de 'market movers' (chiffres, enquêtes de conjoncture), à la veille de la réunion de la FED (ce mardi et mercredi).

Les opérateurs s'attendent à une certaine neutralité à 6 semaines des élections, comme le veut la tradition (afin de ne pas s'exposer à des commentaires acerbes de Donald Trump l'accusant de faire le jeu des Démocrates).



L'Euro a légèrement progressé de +0,15% vers 1,1865 alors que la BCE revoit légèrement à la hausse ses anticipations économiques : contraction moins sévère en 2020, à -8,7% contre -9%.



Le Dollar recule de -0,45% face au Yen alors que le successeur de Shinzo Abe est connu, il s'agit de Hishihide Suga (son bras droit qui a contribué à orchestrer les Abenomics).



La Livre reprend +0,5% face au Dollar et +0,5% face à l'euro après son plongeon de vendredi, alors que rien n'est résolu s'agissant des différents qui s'aggravent concernant les engagement pris par le Royaume Uni, qui opte manifestement pour un 'hard Brexit'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.