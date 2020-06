Devises : le FOREX se fige malgré rebond de la pandémie aux US

25/06/2020 | 19:31

Toute petite séance sur le Forex, avec des écarts étriqués (moins de 0,1% en moyenne) et une volatilité éteinte (c'est le cas sur les principaux 'cross' impliquant le Franc suisse, la Livre, le Yen, le $ canadien)



Le Dollar progresse légèrement face à l'Euro, de +0,2% vers 1,1225 après avoir grimpé jusque vers 1,1190 alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux Etats Unis s'envole de +20% en 24H et atteint +45.650/jour (contre +38.000 la veille).

C'est un nouveau record depuis le pic épidémique du 17 mars (37.000), la pandémie progresse dans 2 états sur 5 et régresse symétriquement dans 2 états sur 5.

Le nombre de décès continue de reculer mais la courbe devrait à son tour s'inverser et le bilan s'alourdir dès la mi-juillet (effet d'inertie).



Sur le plan macroéconomique, le PIB américain est confirmé à -5% (révisé inchangé) en rythme annuel au premier trimestre 2020, selon la troisième estimation du Département du Commerce.

Par ailleurs, l'indice de prix PCE a augmenté de 1,3% au premier trimestre, à comparer à une hausse de 1,4% au quatrième trimestre 2019. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,3% à +1,7% d'un trimestre sur l'autre.

Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 1.480.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.540.000 la semaine précédente (1.508.000 en estimation initiale).

Le rythme des inscriptions au chômage continue donc de ralentir, mais dans des proportions une nouvelle fois moindres que ce qu'espérait le consensus, les économistes tablaient en effet sur 1,3 million d'inscriptions.





