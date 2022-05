Devises : le $-Index consolide après 1 record de 20 ans à 105

-L'Euro reprend quelques fractions (+0,25% vers 1,041) face à un Dollar plus discuté que les séances précédentes, en reprise de +0,8% face au Yen (qui s'était envolé de +1,3% la veille) mais qui recule d'autant face au $ canadien, vers 1,294.



Le Dollar Index se replie de -0,3% vers 104,55 après avoir établi un nouveau record de 20 ans à 105 ce vendredi matin.



L'Euro bénéficie de la hausse de rémunération des OAT qui se retendent de +8Pts vers 1,465%, de celle du Bund allemand (+8Pts à 0,95%) et surtout du BTP italien (+15Pts à 2,866%).



Ce soir, les T-Bonds US affichent +11Pts à 2,928% (soit 22Pts de gain hebdo contre 33Pts la veille) malgré une chute de la confiance des consommateurs du Michigan de plus de 6Pts à 59,1 ce mois-ci, contre 65,2 en avril, ce qui correspond à un repli de 9,4%.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est dégradé à 63,6 en mai, après 69,4 le mois dernier, la composante mesurant l'évolution de leurs anticipations de -6,2Pts, à 56,3 contre 62,5 en avril.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.