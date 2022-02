Devises : le $ Index gagne 0,3% à 95,7, malgré lourd déficit

Le Dollar n'a partagé la vedette avec aucune autre devise ce mardi : il progresse de 0,3% face à l'Euro vers 1,1405, de +0,4% face au Yen et au 'Huard' ($ canadien) à 115,6 et 1,272 respectivement.



Le Dollar est soutenu par le rendement du T-Bonds qui se rapproche des 2,00% (+5Pts vers 1,9654%, ce qui pulvérise le précédent zénith annuel des 1,93%, un plus haut de 2 ans) et le '20 ans' s'est même hissé vers 2,31%.



Le 'chiffre US du jour' est pourtant une déception : le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru de +1,8% au mois de décembre 2021, pour s'établir à 80,7Mds$, à comparer à 79,3Mds$ pour le mois précédent (révisé de 80,2 milliards en estimation initiale), selon le Département du Commerce.



Le déficit face à la Chine s'est accru de +45Mds$, à 355,3Mds$ sur l'ensemble de l'année 2021: Washington fustige Pékin pour ne pas respecter ses engagements en matière d'achat de produits américains (notamment le GNL, le soja, les céréales).



Mais en matière de déficit, les Etats Unis s'en sortent mieux que la France dont la balance commerciale accuse un déficit de 11,32MdsE en décembre 2021, à comparer à un déficit de 9,76Mds le mois précédent: le total annuel se solde par un déficit record de -84,7MdsE (après 64MdsE en 2020 et 59 en 2019, les exportations d'aéronautique sont en baisse de -43% par rapport à 2019, le tourisme affiche une baisse de recettes de -38%).





