Devises : le $ Index inchangé à 99,05, taux sans impact

Journée sans grand relief sur le marché des changes, avec une absence de volatilité qui contraste avec celle qui a sévi sur les marchés obligataires: mais comme la tension des taux a été proportionnellement aussi forte de part et d'autre de l'Atlantique, il ne s'est pas créé de différence notable en faveur de l'Euro ou du Dollar (le billet vert demeure tout de même robuste à 1,0940/E, soit +0,1%).



L'Euro n'a pas réagi à la balance commerciale françaisequi continue de s'enfoncer dans le rouge, avec un déficit de 8,03 milliards d'euros en janvier, à comparer à un déficit de 11,39 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Par ailleurs, toujours en données CVS-CJO, le déficit des transactions courantes de la France est ressorti à 1,8 milliard d'euros en janvier après un déficit de sept milliards en décembre 2021, selon un communiqué séparé publié par la Banque de France.



Ces prochains jours en Europe, les opérateurs verront paraître l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et les décisions de comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.



Aux États-Unis, sont attendus cette semaine les prix à la production, les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de février, et surtout les décisions du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.



'Nous nous attendons à une hausse de 25 points de base et à un engagement continu dans un cycle de resserrement agressif, ce qui pourrait relancer le rallye du dollar', pronostique-t-on à ce sujet chez Capital Economics.







