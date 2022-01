Devises : le $Index prend 0,1% à 96,05, le Franc suisse chute

Le Dollar s'est raffermi un peu plus nettement que lundi face à l'Euro, dans le sillage du rendement des T-Bonds, remonté de 1,735% vers 1,755% alors que la FED devrait dévoilé demain la nature et le calendrier de sa riposte face à l'inflation.



L'Euro cède -0,25% (vers 1,1295) mais le Dollar ne gagne pas sur tous les tableaux puisqu'il s'effrite contre le Yen (-0,1%) et contre la Livre (-0,15% à 1,3500).

La devise la plus faible, c'était le franc suisse qui lâche 0,65% face au $ (vers 0,9190) et -0,35% face à l'Euro (vers 1,0375).



Côté chiffres US, l'indice Case/Shiller traduit une hausse de +18,5% des prix de l'immobilier en rythme annuel (+1,2% en novembre): le prix des maisons a battu un nouveau record absolu (l'indice prend +273% depuis le plancher de 2003).

La confiance du consommateur américain s'est dégradée en janvier, selon l'indice du Conference Board qui s'est établi à 113,8 pour le mois en cours, à comparer à 115,2 pour décembre 2021 (révisé de 115,8 en estimation initiale).



Dans le détail, si la composante de la situation présente s'est améliorée d'un mois sur l'autre, passant de 144,8 à 148,2, cette amélioration a été plus que contrebalancée par un recul de celle des attentes, passée de 95,4 à 90,8.







