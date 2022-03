Devises : le $ Index prend 0,1% à 97,5, la FED a peu d'impact

Le Dollar continue de se renforcer et bat un nouveau record annuel vers 1,1050 face à l'Euro (1,1120 ce soir, soit +0,1%, presque une 'journée pour rien'): le franchissement des 1,1120 semble cependant confirmé, même si l'Euro tente une 'réintégration' au-dessus du précèdent support des 1,1145 du 28/01...ce qui n'est pas encore fait).



Cet appétit de Dollar démontre que les cambistes ne sont pas complètement sereins même si les indices boursiers saluent avec enthousiasme la déclaration de Jerome Powell devant le Congrès ce mercredi: le patron de la FED annonce qu'il proposerait une hausse de 25Pts du loyer de l'argent le 16 mars, et non +50Pts comme les marchés l'envisageaient avant la guerre en Ukraine.



Les T-Bonds US se retendent de +12,5Pts à 1,838% et cela efface exactement le terrain repris la veille : peut-être les marchés s'étaient-ils pris à espérer un report au-delà du 16 mars en attendant que la situation géopolitique s'éclaircisse.

Globalement, l'annonce de Jerome Powell impacte peu le 'Dollar Index': +0,1% à 97,5, presque un record annuel.



La Banque du Canada a, comme prévu, annoncé mercredi un relèvement de son taux directeur de 25 points de base à 0,50%, sa première hausse depuis octobre 2018, et dit s'attendre à ce qu'il augmente encore malgré les incertitudes liées à la crise ukrainienne.

Le Dollar canadien en profite pour gagner +0,55% à 1,2670$.



Dans sa déclaration de politique monétaire, la banque centrale canadienne reprend les mêmes termes que Jerome Powell : 'l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue une 'nouvelle source majeure d'incertitude'.

A noter une nette décrue du Yen qui perd -0,6% face au billet vert, le Franc suisse cède -0,4% à 0,9220 (et -0,25% face à l'Euro à 1,0240).



En Europe, les chiffres de l'inflation publiés par Eurostat (+5,8%) conduisent la BCE à revoir à la hausse son anticipation d'inflation en 2022 à... +5%.







