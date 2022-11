Devises : le $-Index termine la séance parfaitement inchangé

Séance calme sur l'E/$ avec une quasi-stabilité à 1,0335 : ce sont le Franc suisse et le Dollar Canadien qui ont nettement fléchi ce mardi, de -0,5% et -0,75% respectivement.Le Dollar Index en termine sans changement à 106,70 car le repli des ces 2 devises est compensée par une hausse de 0,3% du Yen à 1308,6.L'Euro a peu réagi à la publication du CPI allemand : il n'a augmenté qu'à 10% en rythme annuel ce mois-ci (soit -0,5% en séquentiel), contre +10,4% en octobre, selon les données dévoilées par l'Office fédéral de la statistique.Les données publiées par Destatis montrent que ce ralentissement est largement imputable à la décélération des prix de l'énergie, qui ont augmenté de 38% sur le mois en cours en rythme annuel, contre +43% le mois passé.L'indice d'inflation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche quant à lui une parfaire stabilité d'un mois sur l'autre et une hausse de 11,3% sur un an (contre 11,2% attendu après 11,6% en octobre).Les cambistes auront peut-être de nouveaux éléments avec les chiffre des dépenses des ménages américains (la consommation a progressé de +2% en termes de facturation 'cartes de crédit' lors du weekend de Thanksgiving, ce qui est très éloigné des +10% qui étaient nécessaires pour que les ventes ne reculent pas en estimation 'déflatée' (inflation comprise).Les volumes ont progressé grâce à des sacrifices massifs sur le prix des jouets.Reste à découvrir les premiers chiffres de l'inflation en zone euro au mois de novembre, avant les très attendus chiffres de l'emploi aux Etats-Unis prévus vendredi.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.