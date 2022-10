Devises : le Livre Beige de la FED a peu impacté le $-Index

Peu de réactions sur le FOREX par rapport à la publication du 'Livre Beige' de la FED (sa feuille de route) qui n'apporte pas d'éléments décisifs : 'la hausse des taux d'intérêt et l'inflation pèsent sur le commerce de détail, les ventes d'automobiles et l'immobilier, mais le tourisme et la production manufacturière se montrent robustes'.

'Le marché du travail demeure 'tendu' mais les dernières données penchent du côté d'un ralentissement des embauches'.



Rien dans ce qui précède n'écarte le scénario des deux fois +75Pts de hausse des taux les 2/11 et 15/12 prochains.



L'Euro/Dollar finit sans grand changement, les scores étant figés depuis 16H autour de 0,9775 (-0,8% pour l'Euro).

Le Dollar Index se redresse symétriquement de +0,7% vers 112,9 mais les jeux étaient faits bien avant le 'Beige Book' : il bénéficie surtout des -0,9% de la Livre vers 1,1210$.



La £ se retrouve fragilisée par l'incertitude politique grandissante au Royaume-Uni : Liz truss pourrait faire prochainement l'objet d'une motion de censure au sein de son propre parti.

En attendant, elle exclut de démissionner et promet qu'elle 'va continuer à se battre pour relancer son pays'... mais sa ministre de l'intérieur vient d'annoncer sa démission.

Plusieurs démissions de membres du gouvernement avaient préfiguré la chute de Boris Johnson cet été.



L'Euro a fléchi après la publication du taux d'inflation annuel dans la zone euro (un peu moins élevé que prévu): celui-ci s'est établi à 9,9% en septembre 2022, contre 9,1% en août, et celui de l'Union européenne à 10,9%, contre 10,1%, d'après Eurostat qui révise donc en baisse son estimation rapide pour la zone euro qui était de 10%.



Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (6,2%), à Malte (7,4%) et en Finlande (8,4%), et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (24,1%), en Lituanie (22,5%) et en Lettonie (22,0%).

Outre-Manche, l'inflation s'établit à 10,1% conformément aux attentes... donc pas d'impact sur la Livre.



Aux Etats Unis, les signaux provenant du secteur immobilier restent alarmants : le Département du Commerce a fait état d'une chute de 8,1% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.439.000 en rythme annualisé, un niveau manquant les attentes des économistes.



En revanche, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont quant à eux accrus de 1,4% à 1.564.000 en septembre, dépassant ainsi le consensus de marché.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.