Devises : le NFP semble faire décrocher le $-Index de -0,9%

Aujourd'hui à 19:52 Partager

Le 'NFP' publié à 14H30 fut un 'non-événement' sur les marchés obligataires mais crée un véritable séisme sur le FOREX, une divergence des réactions qui peut laisser perplexe.



Pourquoi ce qui indiffère les T-Bonds ou Wall Street fait autant réagir les devises... et dévisser le Dollar Index de -0,9% vers 102,25.

L'Euro grimpe symétriquement de +0,8% vers 1,0970, le Yen flambe de +1,3% vers 142,2 (contre 144,05 ce matin même).



Ce sont pourtant les mêmes chiffres: les créations 'officielles' d'emplois US au mois de juin ressortent bien en deçà des attentes (209.000 contre 235/245.000 attendu) et démentent totalement les chiffres fleuves publiés jeudi par ADP la veille (+495.000).



La semaine s'achève sur une tension de +25Pts (OAT et Bunds) à +30Pts (pour les BTP italiens) des taux longs en Europe



Les T-Bonds ne se tendent que de +20Pts vers 4,043 vers 4,10% mais le '2 ans' vient d'atteindre les 5% pour la 1ère fois depuis 17 ans (le '6 mois' caracole vers 5,50%).



Le Dollar semble donc pâtir de la modération des créations d'emplois du mois de juin aux Etats-Unis : 209.000 emplois ont été créés (alors que le marché en attendait 20% de plus) et les statistiques de mai et d'avril ont été nettement revues à la baisse.



Les estimations sont réduites de respectivement de 339.000 à 306.000 postes et de 294.000 à 217.000 (soit -110.000 au total sur les 2 mois précédents).

Le taux de chômage s'est tassé à 3,6% (contre 3,7% en mai) et les hausses salariales ont dépassé les attentes: le revenu horaire moyen a augmenté de 12 cents, soit de 0,4% à près de 33,6 dollars, donnant une revalorisation salariale annuelle de 4,4%, supérieure au taux d'inflation instantané (estimé à fin juin).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.