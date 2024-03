Devises : le Yen faiblit nettement, Or et Bitcoin s'envolent

L'évolution du FOREX et en particulier du Dollar apparaît paradoxale puis le billet vert décroche un peu (-0,1% vers 103,78 pour le $-Index mais l'Euro gagne 0,25% vers 1,0860, la Livre +0,35%) alors même que les rendements se détendent en Europe avec -3,5Pts sur nos OAT vers 2,8650% et -1,2Pts sur les Bunds vers 2,4000%) tandis que les T-Bonds se tendent de +5Pts vers 4,230%.



Mais la devise la plus volatile du jour, c'est le Yen qui lâche 0,3% face au $ et -0,5% face à l'Euro vers 163,50.

A noter également un nouveau plancher pour la Livre turque qui dévisse de -0,85% face au Dollar (à 31,55) et de -1,05 face à l'Euro.



Le Dollar fléchit donc à 48H d'une intervention de Jerome Powell et de la réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi (un 'statu quo' est largement anticipé).

Son conseil des gouverneurs devrait se continuer à se montrer vigilant quant au processus de désinflation à l'oeuvre sur le Vieux Continent et repousser à plus tard le débat sur les premières baisses de taux... qui de toute façon ne surviendra pas avant que la FED ait 'dégainé' la première.



Le Dollar faiblit également à 4 jours des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (NFP vendredi) : le consensus table en moyenne sur 200.000 créations d'emploi en février après le feu d'artifices de janvier, qui s'était traduit par 353.000 nouveaux postes, soit le double des prévisions du marché.



A noter la poussée de fièvre sur le Bitcoin (+6%) qui tutoie ses records absolus (vers 66.640$) et sur l'once d'or qui franchit résolument la barre des 2.100$ (2.115$, record de décembre 2023 égalé) et efface la résistance des 2.077$.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.