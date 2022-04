Devises : le Yen plonge, le '$ Index' franchit le cap des 100

Le Yen subit une nouvelle dérouillées face à toutes les devises, le patron de la BoJ ayant annoncé que le contrôle de la courbe des taux était une priorité: la rémunération du Yen -qui dérivait au-delà des 0,20% depuis des semaines au lieu des 0,10% tolérés depuis janvier 2017- sera donc écrasée coûte que coûte, même si la baisse de la devise renchérit les coût des importations.



Le Yen chute de -1% face au Dollar (125,7), à la Livre et à l'Euro : il perd surtout -10% face au Dollar depuis le 4 mars (et un plancher de 114,6).

Cette faiblesse du Yen permet à elle seule au 'Dollar Index' de franchir la barre symbolique des 100 (+0,25% à 100,05) pour la 1ère fois depuis mai 2020.



Cette journée a par contre été marquée par le gel des parités entre les 3 principales devises de réservé occidentales (avec des variations non mesurables sur l'E/$ et le 'cable' $/£).

Le Franc suisse s'est en revanche apprécié de 0,4% face à l'Euro vers 1,012 et 0,93 face au Dollar: c'est le meilleur 'performer' du jour.



Les prochaines séances pourraient voir la volatilité ressurgir sur l'Euro/$ avec la publication de chiffres cruciaux aux Etats Unis demain (CPI attendu à 8% voir au-delà) puis la réunion de la BCE jeudi où Christine Lagarde devra expliquer si elle envisage de continuer de temporiser au sujet de l'inflation ou prend des mesures monétaires dès le mois de juillet (arrêt des prises en pension à taux négatif, hausse de 25Pts du taux 'Repo', stérilisation de son 'bilan' cet automne, etc.).



Si la FED aligne 3 ou 4 hausses de taux de 50Pts d'ici fin 2022 tandis que la BCE ferait des petits pas de 0,25%, l'Euro risque de ne pas préserver longtemps son plancher des 1,08$.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.