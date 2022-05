Devises : le Yen robuste, le Rouble au plus haut depuis 5 ans

Le Dollar poursuit la consolidation amorcée le weekend du 14/15 mai et le 'Dollar Index' cède 0,3% supplémentaires à 101,75/101,80.



Le billet vert subit un repli particulièrement marqué (-1%) face au Yen (qui gagne également +0,6% face à l'Euro) et face au Franc suisse (-0,55%).



L'Euro s'effrite également de 0,1% face à la devise helvétique, vers 103,1 mais le plus lourd repli se matérialise face au Rouble qui poursuit son ascension à 63,55 (contre 85,56 au 1er janvier), au plus haut depuis 5 ans (fin mai 2017).



Les taux longs US se détendent fortement (-13Pts vers 2,729%) après la publication d'une chute de -16,6% des ventes de logements neufs en avril aux Etats Unis tandis que le PMI 'flash' (de S&P-Global) confirme une baisse de l'activité du secteur privé américain de 56 vers 53,8 en mai : une dégradation de conjoncture qui impacte à la fois par les fabricants et les prestataires de services.



Ce matin, les investisseurs avaient pu prendre connaissance de l'indice PMI composite S&P Global de l'Eurozone : il s'établit à 54,9 en mai, contre 55,8 en avril, signalant ainsi une croissance du secteur privé de la zone euro pour un quinzième mois consécutif, mais à un rythme moins rapide.

L'indice PMI flash composite de l'activité globale en France s'établit en revanche à 57,1 en mai, niveau signalant ainsi une forte expansion de l'activité du secteur privé français.



