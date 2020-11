Devises : le $ affaibli par anticipations relatives à la FED

06/11/2020 | 20:04

Nouvelle séance de repli pour le Dollar qui tutoie désormais les 1,19/E (il a coté 1,1890) et affiche -0,6% vers 1,1885 (soit -1,8% sur la semaine).

Le billet vert perd également 0,5% face au Franc suisse à 0,8990 mais limite la casse face au Yen (-0,2%) ou face à la Livre Sterling.



Le Dollar avait été affaibli la veille par une chute de -11Pts de sa rémunération vers 0,775%, les T-Bonds affichent +4,5Pts vers 0,82%, soit un léger repli sur la semaine qui n'explique pas sa baisse face à l'Euro.



Avec le net renforcement des chances de victoire de Joe Biden à mesure que les votes par correspondance inversent les résultats initialement favorables à D.Trump, le Dollar perd un peu de son statut de refuge.



Mais surtout, les cambistes, tout comme Wall Street, prennent acte du communiqué de la FED (jeudi soir) qui se déclare déterminée à utiliser tous les outils à sa disposition pour contrer les effets de la crise et qui assure pouvoir augmenter encore 'sa puissance de feu', c'est-à-dire sa capacité à amplifier son programme d'assouplissement quantitatif ('QE').



Ce sera donc la Réserve fédérale qui devra s'employer à soutenir le PIB et financer le chômage partiel ou de longue durée, les commentateurs sont de plus en plus nombreux à considérer que le rallye haussier de la semaine s'explique par la conviction que la FED va prendre les commandes de l'économie et des marchés jusqu'à l'investiture du 46ème président fin janvier.

Ceci préfigure une nouvelle période d'abondance monétaire et toute la question est de savoir si la FED va appuyer sur le bouton 'print' avant la BCE, qui a elle aussi promis de ne pas rester les bras croisés et de muscler ses interventions à partir de mi-décembre pour soutenir nos économies en plein re-confinement.











