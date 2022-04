Devises : le $ au plus haut annuel, la Livre chute lourdement

Le Dollar s'est nettement raffermi ce vendredi, progressant tout au long de la journée, le Dollar Index prend +0,6% pour inscrire un nouveau record annuel à 101,30.



Il grimpe de +0,7% face à l'Euro, vers 1,0765 après avoir reculé la veille vers 1,0940.

Les cambistes gardent également en mémoire les propos de Jerome Powell tenus jeudi soir : il prépare Wall Street à 3 hausses de 50Pts du taux directeur d'ici le milieu de l'été (1,750%) et à un loyer de l'argent à 2,000% d'ici le 3ème trimestre.



Le rendement tendu T-Bonds illustre cette anticipation: le '10 ans' reste au contact des plus hauts depuis la fin 2018, à près de 2,915% (stable), le '20 ans' a fait une incursion vers 3,1800%, le '30 ans' plafonne vers 2,93%.



La publication la plus attendue était celle du PMI des 'services' aux Etats Unis : les chiffres ne sont pas bons mais c'est sans préjudice pour le billet vert.



Le PMI du tertiaire (secteur qui représente 70% du PIB US) chute de 58 vers 54,7, avec un net ralentissement de l'activité dans les secteurs loisirs/hôtellerie/restauration ou abonnements TV (les ménages commencent à couper dans les dépenses non-indispensables face au coût des carburants).



En ce qui concerne le PMI 'composite' de S&P Global, il ressort en baisse de -2,6Pts à 55,1 en estimation flash, après 57,7 en mars, du fait du coup de frein subi par le secteur manufacturier pris en ciseaux par la hausse des coûts et les pénuries de pièces détachées et de semi-conducteurs.



Le Dollar finit la semaine presque au plus haut face au Yen (-0,35% à 129), face au Franc suisse (+0,5% à 95,7) et il s'envole face à une Livre en chute libre de -1,5% à 1,2830/$, en recul de -1,1% face à l'Euro, après publication d'un effondrement de -6,3% des ventes de détail au Royaume Uni (contre -2,9% attendu au pire) et d'une forte chute du PMI des 'services' de 62,6 vers 58,3 et le PMI 'composite' dévisse de 60,9 vers 57,6 (au lieu de 59,6 attendu).

La devise la plus faible du jour fut le Dollar australien en perdition (-1,8%) face au billet vert à 0,7238.



