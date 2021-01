Devises : le $ au plus haut depuis le 16/12.

Le Dollar poursuit sa remontée et s'est hissé jusque vers 1,2133?E, sa meilleure marque depuis le 16?12.



Il a recédé du terrain dans l'après-midi, réduisant son avance à +0,5% vers 1,216/E.

Le billet vert a profité de la hausse du rendement du '10 ans' qui franchissait les 1,13% pour culminer à 1,136%, soit presque +3Pts, avant de retomber vers 1,1295%.



Aucune 'stat' n'était inscrite au calendrier ce lundi, c'est donc la tendance des séances précédentes qui s'est perpétuée.

Le Dollar a regagné +0,4% face au Franc suisse et +0,7% face au Dollar canadien, +0,3% face à la Livre vers 1,352.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.