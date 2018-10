Devises : le budget italien fait pression sur l'euro

02/10/2018 | 12:53

La monnaie unique européenne continue de reculer sur le marché des changes : elle est bien partie ce midi pour aligner sa cinquième séance de baisse d'affilée contre le dollar en cédant 0,53% à 1,1515 dollar, en retrait de plus de 2% sur une semaine glissante en raison notamment du risque budgétaire italien.



La principale devise du Vieux Continent perd également 0,77% contre le yen et 0,51% contre le franc suisse, tout en restant neutre contre le sterling, alors que le Brexit



La conclusion d'un nouvel accord commercial entre le Mexique, le Canada et les Etats-Unis a profité au 'huard' (le dollar canadien) et au peso mexicain face au billet vert américain, qui auparavant avaient souffert de la perspective de voir la zone libre échange nord-américaine se désintégrer.



En revanche, l'euro reste à la peine alors que le budget du gouvernement populiste italien inquiète les opérateurs. 'Hier, Dombrovskis (UE ; l'un des vice-président de la Commission, ndlr) a souligné que la Commission européenne reste sceptique sur le budget préliminaire de l'Italie et qu'il ne semble pas compatible avec les exigences du pacte de stabilité et de croissance', soulignent les analystes de Saxo Banque.



Parti de 2,78% le 18 septembre, le rendement de l'emprunt d'Etat italien à dix ans a bondi à 3,40% ce midi. Soit une tension de 62 points de base quand dans le même intervalle, le rendement du Bund allemand équivalent a baissé de 0,48% à 0,42%. De 230 points de base en début de période, le fameux 'spread' entre les deux produits frôle maintenant les 300 points de base.



Or Saxo Banque rappelle que l'Italie devra refinancer environ 300 milliards d'euros de dette en 2019.



EG





